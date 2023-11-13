الأمم المتحدة تنكس أعلامها تكريمًا لأرواح موظفيها القتلى في غزة

غزة - (ا ف ب)

نُكست الأعلام على مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء العالم ودعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح عشرات من موظفيها الذين قضوا في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى الوقوف دقيقة صمت عند الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي في كل دولة للمنظمة مكتب تمثيل فيها. كذلك نُكس علم الأمم المتحدة باللونين الأزرق والأبيض في بانكوك وطوكيو وبكين.

يأتي ذلك غداة إعلان الأمم المتحدة تسجيل "عدد كبير من القتلى والجرحى ... في القصف" الذي تعرض له مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة.