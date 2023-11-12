للمرة الثانية.. الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني في غزة

عمان - (بي بي سي)

أعلنت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، عن قيام طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة/76 بالتعاون مع الإمارات وقطر.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، قامت بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة/76.

وتهدف العملية إلى زيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن سكان قطاع غزة، رغم ما يعانيه القطاع من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل.

وكان الأردن أعلن فجر يوم الاثنين 6 نوفمبر عن أول عملية إنزال للمستشفى، حيث تمكن سلاح الجو في القوات المسلحة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جواً للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية أرسلت أول مستشفى ميداني إلى قطاع غزة في عام 2009 لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة سكان غزة، ويقع المستشفى الميداني في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وتبلغ سعة المستشفى الميداني الأردني 50 سريراً، وهو قادر على تقديم العلاج للمرضى عبر العيادات الداخلية، وإجراء عمليات جراحية لمرضاه في المنطقة.

ويضم المستشفى جميع التخصصات الطبية التي تقدمها طواقم طبية وتمريضية وصيدلانية وفنية وإدارية متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الكفاءة العالية، ويستقبل ما بين 1000 و1200 مريض يوميا، ويبلغ عدد الكوادر العاملة فيه 182 شخصاً.

واستقبل المستشفى منذ تأسيسه ما يقارب مليوني و600 ألف حالة، وأُجريت فيه 45 ألف عملية جراحية، من ضمنها 4500 عملية كبرى، وهو أول مستشفى عربي ميداني في غزة.