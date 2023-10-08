إلغاء عدد من الرحلات الجوية إلى تل أبيب بعد عملية "طوفان الأقصى"

تل أبيب - (ا ف ب)

ألغت عدد من الشركات الدولية رحلات جوية إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، بعد التصعيد بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل. بالتزامن مع ذلك حثت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الأحد شركات الطيران الأمريكية والطيارين على توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي. وأصدرت الحكومة الإسرائيلية تحذيرًا حول السلامة الجوية ينطبق على جميع الارتفاعات بسبب الأحداث التي شهدتها الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في ظل مخاوف من التصعيد المستمر، أظهرت بيانات منشورة على الإنترنت إلغاء عدد من الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار بن غوريون الدولي في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب. وأصدرت السلطات الإسرائيلية تحذيرًا حول السلامة الجوية ينطبق على جميع الارتفاعات بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في وقت مبكر السبت.

ومن بين هذه الشركات التي أوقفت رحلاتها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، لوفتهانزا وطيران الإمارات و"راين إير" وخطوط إيجه الجوية وشركات أميركية وحتى الخطوط الجوية الفرنسية.

لكن السلطات لم توقف الرحلات التجارية في هذا المطار ولا في مطار رامون قرب إيلات جنوب إسرائيل، وهو المطار الدولي الثاني في البلاد.

وفي ألمانيا، أعلنت شركة الطيران الأوروبية العملاقة لوفتهانزا عن تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل بعد إطلاق الهجوم العسكري المفاجئ الذي شنته حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا "نظرًا للوضع الأمني الحالي في تل أبيب" ستبقي المجموعة الألمانية رحلة واحدة فقط إلى فرانكفورت، فيما "تم إلغاء جميع رحلات لوفتهانزا الأخرى من وإلى تل أبيب هذا السبت".

من جهتها، ألغت شركة ترانسافيا المنخفضة الكلفة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية (كي إل إم) رحلة جوية من مطار باريس أورلي، كان مقررا أن تصل بعد منتصف الليل إلى تل أبيب، وذلك حتى لا يقضي موظفوها الليلة في إسرائيل، وفق ما قال متحدث لوكالة الأنباء الفرنسية في باريس.

وفي وارسو، أعلنت شركة إل أو تي البولندية أنها ألغت رحلاتها التي تربط العاصمة البولندية بتل أبيب السبت "بسبب الوضع في إسرائيل"، ولم تقدم معلومات بشأن الرحلات في الأيام المقبلة.

وأعلنت شركة الطيران الإسبانية "إيبيريا" أن شركة "إيبيريا إكسبرس" التابعة لها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب.

وألغت شركة الطيران الإيطالية "آي تي إيه" رحلاتها حتى صباح الأحد على الأقل "لحماية سلامة الركاب والطاقم".