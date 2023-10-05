استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في سادس أيام "عيد العرش" اليهودي
القدس - (د ب أ)
أفاد تقرير فلسطيني بـ "اقتحام" مئات المستوطنين منذ ساعات صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، في سادس أيام "عيد العُرش اليهودي"، بحماية الشرطة الإسرائيلية .
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم، "أعاقت شرطة الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر دخول المصلين إلى الأقصى، وكذلك دخول الطلبة الذين يتلقَّون تعليمهم في مدارس رياض الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الأبواب ومنعت المواطنين من الدخول".
وحسب الوكالة، "أقدم عشرات المستوطنين منذ الصباح على أداء طقوس تلمودية في سوق القطانين"، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال أجبرت عددا من أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ومنعتهم من العمل، وذلك من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين".
🔵🎞️ #فيديو | مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى في سادس أيام ما يسمى "عيد العرش العبري".#الاقصى_يستغيث #الاقصى_يدنس pic.twitter.com/QuzJUlmELv— قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) October 5, 2023
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