قصف إسرائيلي على بلدة الناقورة جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ )

قصفت القوات الإسرائيلية ، صباح اليوم الاثنين، منطقة ‫المشيرفة في بلدة الناقورة الحدودية جنوب لبنان.

وأعلنت قناة " المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله" أن إسرائيل أطلقت " صباح هذا اليوم 15 قذيفة على منطقة ‫المشيرفة في الناقورة".

وكان القصف الإسرائيلي استهدف مساء أمس الأحد محيط عدد من البلدات اللبنانية الحدودية الجنوبية، ما أسفر عن اندلاع الحرائق في مناطق حرجية استهدفها القصف الإسرائيلي.

ولا تزال الحرائق مشتعلة في الأشجار والأحراج المحيطة ببلدة الناقورة وعلما الشعب منذ يوم أمس، جراء القصف الإسرائيلي، ولم تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها بسبب استمرار القصف الذي يستهدف المناطق المذكورة.

وهاجم عناصر " حزب الله" خمسة مواقع إسرائيلية حدودية أمس هي موقع "راميا" الإسرائيلي و موقع " بركة ريشا"، وموقع " السماقة" و موقع" المالكية" وموقع " مسكاف عام" واستهدفوا مسيّرة "إسرائيلية" في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو.

واستهدفت "قوات الفجر "الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان بالصواريخ مواقع إسرائيلية في محيط "كريات شمونة " الإسرائيلية.

ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان أحد عناصرها أمس الأحد، كما نعت عنصراً آخر اليوم ، ليرتفع عدد القتلى إلى46 .

وسجل صباح اليوم، تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاع الغربي.

وتواصل إقفال الجامعات والمدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الحدودية الجنوبية، بقرار من وزير التربية اللبنانية عباس الحلبي، بسبب التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة.

وشهدت القرى المتاخمة للخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان حركة نزوح منذ بدء التوتر الأمني في الجنوب، منذ حوالي ثلاثة أسابيع، حيث نزح سكان تلك المناطق في تجاه مناطق أكثر أمناً جنوب لبنان، كما نزحت مئات العائلات اللبنانية إلى مناطق لبنانية أخرى في جبل لبنان وبيروت.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، كما أطلق عناصر ينتمون لبعض الفصائل الفلسطينية واللبنانية الصواريخ من جنوب لبنان في الفترة الماضية، باتجاه شمال إسرائيل، وذلك بعد إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في السابع من الشهر الجاري ، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.