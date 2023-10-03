تركيا تطلق عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني في 18 ولاية

أنقرة - (د ب أ)

أطلقت تركيا، صباح اليوم الثلاثاء، عملية أمنية متزامنة ضد خلايا تابعة لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" المحظور، في 18 ولاية.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن العملية تُنفّذ بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات، والمديرية العامة للأمن والنيابة العامة في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، وأنها أسفرت حتى الآن عن توقيف 90 مشتبها به.

وأفادت "الاناضول" بأن العملية الامنية تأتي بعد متابعة وتحريات استمرت 10 أشهر، قامت خلالها الاستخبارات التركية برصد المشتبه بهم في النشاط لمصلحة التنظيم الإرهابي في كلّ من شمال العراق وسوريا، إلى جانب الداخل التركي.

وتم تنفيذ العملية بشكل متزامن في كل من ولايات شانلي أورفة، وإسطنبول، وأنطاليا، وأضنة، وبورصة، وديار بكر، وغازي عنتاب، وماردين، ومرسين، ودنيزلي، وقونية، وقيصري، وباطمان، وإسبارطة، وباليكاسير، وشرناق، وقوجة إيلي، وأماسيا.

وفي السياق نفسه، كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عن 466 عملية أمنية متواصلة ضد كافة التنظيمات الإرهابية، بحلول الساعة 0830 بالتوقيت المحلي، منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف وزير الداخلية التركي في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن هناك 13 ألفًا و440 عنصرًا أمنيًا يشاركون في العمليات المستمرة بعموم تركيا.

جدير بالذكر أن تركيا تقوم بانتظام بعمليات عسكرية في شمال العراق وشمال سوريا، تستهدف حزب العمال الكردستاني، وكذلك الميليشيات الكردية السورية (وحدات حماية الشعب).

وتعتبر تركيا كلتا الجماعتين إرهابيتين.