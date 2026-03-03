إعلان

إسرائيل تستهدف "اجتماع الحسم" لاختيار المرشد الإيراني

كتب : مصطفى الشاعر

05:24 م 03/03/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الجيش الإسرائيلي استهدف اجتماعا لـ "مجلس خبراء القيادة" الإيراني، كان مخصصا لاختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية.

استهداف "ترتيبات الحكم"

أوضح المسؤول، اليوم الثلاثاء، أن الضربة استهدفت اجتماعا "حاسما" لترتيب خلافة المرشد داخل النظام الإيراني، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها طهران حاليا.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن ضربات إسرائيلية وأمريكية استهدفت مبنى مجلس خبراء القيادة في مدينة "قُم" جنوب طهران، وهو المجلس المكلّف بانتخاب المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن ما وصفته بـ"المجرمين الأمريكيين الصهاينة" هاجموا مبنى مجلس خبراء القيادة في مدينة قُم، مشيرة إلى أضرار جسيمة لحقت بالمبنى جراء القصف، وفق ما أظهرته مقاطع مصورة بثتها وسائل إعلام محلية.

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران مقتل خامنئي المرشد الإيراني إسرائيل إسرائيل وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
شئون عربية و دولية

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
ممثلة شابة.. تعرف على ضيفة حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

ممثلة شابة.. تعرف على ضيفة حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
رمضان ستايل

يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
جنة الصائم

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان