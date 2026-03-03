إسرائيل تستهدف "اجتماع الحسم" لاختيار المرشد الإيراني

نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الجيش الإسرائيلي استهدف اجتماعا لـ "مجلس خبراء القيادة" الإيراني، كان مخصصا لاختيار مرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية.

استهداف "ترتيبات الحكم"

أوضح المسؤول، اليوم الثلاثاء، أن الضربة استهدفت اجتماعا "حاسما" لترتيب خلافة المرشد داخل النظام الإيراني، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها طهران حاليا.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن ضربات إسرائيلية وأمريكية استهدفت مبنى مجلس خبراء القيادة في مدينة "قُم" جنوب طهران، وهو المجلس المكلّف بانتخاب المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن ما وصفته بـ"المجرمين الأمريكيين الصهاينة" هاجموا مبنى مجلس خبراء القيادة في مدينة قُم، مشيرة إلى أضرار جسيمة لحقت بالمبنى جراء القصف، وفق ما أظهرته مقاطع مصورة بثتها وسائل إعلام محلية.

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.