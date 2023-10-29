الجنائية الدولية: ما نراه في غزة لا يمكن استيعابه ويجب التحقيق في احتجاز المدنيين كرهائن



مصراوي

قال المدعي العام للجنائية الدولية، إن ما يراه في غزة لا يمكن استيعابه ولا يمكن ارتكاب مثل هذه الأعمال تحت أي مبرر.

وتابع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في كلمة له اليوم الأحد: "سنحقق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الإسرائيلية إن ثبتت، ويجب أن نفعل شيئا فورا لوضع حد للحالة الكارثية في غزة، خاصة وأن المدنيون يدفعون ثمن الحرب ورأينا مشاهد مروعة لا يمكن أن نقبلها".

وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: "يجب على إسرائيل أن تلتزم بنظام روما الخاص بالمحكمة في حربها مع حماس، وأي اعتداء على المدنيين وعلى المرافق المحمية والبنى التحتية سيحاكم أمام القانون الدولي".

وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: "الالتزام بالقانون ليس انتقائيا، ومكتبي يحقق في كل المعلومات الواردة إلينا، كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي".

وقال مدعي الجنائية الدولية، أنه يرد الذهاب إلى غزة كي يلتقي بمن يعانون، والوفاء بالتزامهم تجاههم. متابعًا: "وقفت على المعبر عند أبواب غزة ولم أستطع الدخول للوقوف على معاناة أهلها".

وتابع مدعي الجنائية: "يجب عدم إعاقة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين، ويجب التحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لا يمكن التغاضي عنه".

وأشار مدعي الجنائية الدولية: "يجب التحقيق في احتجاز المدنيين كرهائن وفقا للقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى أن أهل غزة يستحقون العدالة مثل أي شعب".