استشهاد 4651 فلسطينيًا في غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

غزة - (بي بي سي)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن 4651 شخصًا استشهدوا منذ بداية المواجهات بين إسرائيل وحركات المقاومة في القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الوزارة، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان، إن الشهداء بينهم 1873 طفلاً و1101 امرأة و1677 رجلاً.

وأضافت أنه من بين إجمالي عدد الشهداء 839 شخصًا في جنوب غزة، وهي المنطقة التي طلبت إسرائيل من سكان شمال القطاع النزوح إليها.

وقالت الوزارة أيضًا إن 14245 شخصًا أصيبوا جراء الهجمات الاحتلال الإسرائيلي.