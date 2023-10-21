رئيس الوزراء العراقي: الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولة إبادة

مصراوي



قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن "ما يحدث في قطاع غزة اليوم هو أمر لا يمكن قبوله.

وجاء هذا خلال كلمته، اليوم السبت، أمام قمة أعمال "قمة القاهرة للسلام" بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وتابع رئيس الوزراء العراقي، "ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المكافح الصامد"

ولفت السوداني إلى أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولة إبادة وما يقوم به الكيان الصهيوني جريمة حرب، فإن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان"

وأوضح رئيس الوزراء العراقي، أن الصراع في غزة قد يمتد إقليميا على نحو قد يهدد إمدادات الطاقة العالمية.

ويرى السوداني أن "القضية الفلسطينية ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد لو تم الاستماع لشعب له حقوق مشروعة.



وأعرب السوداني عن رفض بلاده محاولات إفراغ قطاع غزة من سكانه وأي دعوات للنزوح، وليس للفلسطينيين موطنا إلا أرضهم، مطالبًا بضرورة وقف إطلاق النار، وفتح المعابر الإنسانية بغزة، ثم العمل على تبادل الأسرى والمعتقلين.

وأوضح أنه "ليس من حق أحد أن يتنازل نيابة عن الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة"

وأكد السوداني قائلًا "أنه لا سبيل لتحقيق الأمن إلا بزوال الاحتلال وسياسة التمييز العنصري، متى نقر بأن الظلم لن يأتي بسلام وأن ما يقوم الكيان الصهيوني انتهاك لكل القوانين الإنسانية.