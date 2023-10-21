نائب رئيس وزراء سلطنة عمان: يجب رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

مصراوي

قال نائب رئيس الوزراء العماني، شهاب بن طارق، إن سلطنة عمان ترفض التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف الحرب، والعودة إلى منطق العقل والسلم لتحقيق السلام العادل الشامل، و يجب رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

وتابع خلال كلمته أمام قمة أعمال "قمة القاهرة للسلام" بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "نؤكد العمل على عدم توسع النزاع، ولا يمكن أن نتصور أن يعم السلام وأن يستديم، دون منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

واختتم نائب رئيس الوزراء العماني كلمته قائلا:"نشكر جمهورية مصر العربية على مبادرتها للدعوة لتلك القمة لمعالجة الأزمة، ونعرب عن تقديرنا لحسن الاستقبال، ونؤكد على أنّ العدالة حق مشروع و متساوي لكافة الأطراف".