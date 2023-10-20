جيش الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تستعد للمرحلة التالية والمناورة البرية لغزة

مصراوي

أعلنت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "أن قوات الجيش تستعد للمرحلة التالية والمناورة البرية"

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، أنه منذ الـ7 من أكتوبر الحالي قتل 306 جنود وضباط من الجيش"

ولفت إلى أن "أن إخلاء بلدة كريات شمونة يسمح للجيش بتوسيع عملياته ضد حزب الله.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، أن "عشرات آلاف الجنود الإسرائيليين على أهبة الاستعداد لبدء الدخول البري إلى قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة جراء هجمات جوية من جانب إسرائيل التي قطعت إمدادات المياه والوقود والغذاء عن القطاع ،ردا على عملية حماس "طوفان الأقصى"،التي شملت إطلاق هجمات صاروخية واقتحام لبلدات جنوب إسرائيل.