المدير العام للطيران المدني اللبناني: لم نلحظ أي حركة غير اعتيادية لمغادرة طواقم السفارات

بيروت - (د ب أ)

أعلن المدير العام للطيران المدني اللبناني فادي الحسن، اليوم الخميس، أن حركة المغادرة في مطار بيروت ما زالت بنفس الوتيرة التي كانت عليها قبل السابع من الشهر الحالي أو بزيادة 10% فقط .

وقال الحسن، في تصريح لقناة " الجديد " المحلية :" لم نلحظ أي حركة غير اعتيادية لمغادرة طواقم أو موظفي السفارات".

وأشار إلى أن "الكلام عن نقل أو تهريب مستندات وملفات ومعدات إلى خارج مطار بيروت غير صحيح بتاتاً ".

وأضاف "لم نتبلّغ من أي شركة طيران عن تعليق للرحلات إلى مطار بيروت، باستثناء لوفتهانزا الألمانية" التي علقت الرحلات إلى بيروت حتى الأحد المقبل .

وعن نقل شركة طيران الشرق الأوسط التابعة للخطوط الجوية اللبنانية خمس طائرات من أصل 24 طائرة من أسطولها إلى تركيا قبل أيام، قال الحسن " إن شركة طيران الشرق الأوسط لا تحتاج في هذا الموسم إلى كامل أسطولها، ونقل خمس طائرات إلى تركيا هو تدبير احترازي بانتظار ما ستحمله الأيام القادمة".