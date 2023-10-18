البيت الأبيض: بايدن ناقش مع تل أبيب استراتيجية الرد على هجوم حماس

مصراوي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش مع الحكومة الإسرائيلية استراتيجية تل أبيب، للرد على الهجوم الذي شنته حماس.

وتابع البيت الأبيض:، أن "بايدن جدد دعمه الثابت لإسرائيل، وأكد تصميم واشنطن على تزويد تل أبيب بما تحتاجه لحماية مواطنيها".

وأضاف البيت الأبيض، أنّ بايدن ناقش مع الجانب الإسرائيلي الجهود الأمريكية، لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين بغزة، إضافة إلى مناقشة الجهود الجارية، لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس بمن فيهم الأمريكيون ".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن "أولويتنا الرئيسية إعادة الأسرى لدى حركة حماس.

وتابع الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي له في تل أبيب، إن "إسرائيل ولدت لتكون مكانا آمنا لليهود وسنبذل ما في وسعنا لضمان تحقيق ذلك، ولو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها وسنستمر في الوقوف بجانبها".

وأشار بايدن، "سوف أحث الكونجرس على زيادة الإمدادات والمساعدات لدعم القبة الحديدية ودولة إسرائيل عموما، و لن نقف مكتوفي الأيدي مجددا، وأقول لعائلات الرهائن لستم وحدكم ونعمل على إعادتهم مع شركائنا في المنطقة".

وأكد بايدن، "سنتأكد من توفير ما تحتاجه إسرائيل، وسنحافظ على إمدادت القبة الحديدية للحفاظ على أمن إسرائيل، رأينا كيف تم الاعتناء بالضحايا ونحيي جنود الاحتياط الذين تركوا أحباءهم ودراستهم للدفاع عن إسرائيل، والتي ولدت لتكون مكانا آمنا لليهود وسنبذل ما في وسعنا لضمان تحقيق ذلك".

وأوضح بايدن، "ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 سبتمبر".