الاحتلال يشن قصفًا عنيفًا على بلدات جنوبي لبنان

مصراوي

شن الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا مدفعيًّا عنيفًا على محيط بلدات كفرشوبا وكفر حمام وحلتا جنوبي لبنان.

واستهدف حزب الله اللبناني موقع رويسات العلم الإسرائيلي، قرب كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وسبق وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع ‏الراهب على الحدود في جنوب لبنان.

وقال الحزب، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام " :" فجر اليوم قامت مجموعة ‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي باستهداف دبابة ميركافا لجيش الاحتلال في موقع ‏الراهب وتم إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها.