مفوض حقوق الإنسان الأممي: قصف مستشفى في غزة "مرفوض تمامًا"

نيويورك - (ا ف ب)

ندد المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بالقصف "المرفوض تماما" الذي استهدف مساء الثلاثاء مستشفى في غزة.

وقال تورك في بيان "الكلام يعجز عن التعبير. هذه الليلة قُتل مئات الأشخاص بطريقة مروعة في الهجوم على المستشفى الأهلي العربي، بمن فيهم مرضى ومقدّمو رعاية صحية وعائلات لجأت إلى المستشفى ومحيطه. مرة جديدة (يصاب) الأشخاص الأكثر ضعفا. هذا أمر مرفوض تماما".