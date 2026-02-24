مصر تحذر من أن السياسات الإسرائيلية التصعيدية تهدد أمن المنطقة

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، موقف الدولة المصرية الراسخ والداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، محذراً من مخاطر استمرار السياسات الإسرائيلية التصعيدية على أمن المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عبد العاطي اليوم مع جان إيف لودريان، المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى لبنان وذلك على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذي تستضيفه القاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية .

وتابعت وزارة الخارجية في بيانها أن: "عبد العاطي" شدد خلال اللقاء على أولوية تمكين مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بمسئولياتها كاملة، وفي مقدمتها الجيش اللبنانى، لضمان استقرار البلاد.

وأشاد وزير الخارجية بالدور الفرنسي الفاعل، مرحباً بانعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن اللبنانية في باريس يوم الخامس من مارس المقبل، وكذا المساعي الرامية لعقد مؤتمر لاحق لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح هذه الاستحقاقات.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تبني المجتمع الدولي مقاربة شاملة، مؤكداً أنه لا سبيل لاستعادة الاستقرار إلا عبر إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها، والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ دون انتقائية.

كما تطرق اللقاء حسب ما أعلنته وزارة الخارجية في بيانها، إلى أطر التنسيق السياسي، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في إطار اللجنة الخماسية حول لبنان التي تضم مصر، والسعودية، وقطر، وفرنسا، والولايات المتحدة، وتعزيز دورها في دعم استعادة الاستقرار المؤسسي في لبنان.