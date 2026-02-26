إعلان

إعلام عبري: 6 مقاتلات "إف 22" أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل

كتب : محمود الطوخي

12:10 ص 26/02/2026

أمريكا

أفادت القناة 12 العبرية، الأربعاء، برصد مغادرة 6 مقاتلات من طراز "إف 22" ولاية فرجينيا الأمريكية متجهة إلى أوروبا ومنها إلى الشرق الأوسط.

وكانت 12 مقاتلة من الطراز نفسه، هبطت في إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، في إطار تعزيز القدرات القتالية الجوية بالمنطقة وسط التوترات مع إيران.

وتشير التقديرات، إلى أن المقاتلات الـ6 ستهبط في إسرائيل خلال الساعات المقبلة، بينما يُتوقع مغادرة 6 مقاتلات شبحية إضافية في المستقبل القريب لتنضم إلى الحشد العسكري القائم.

وأفادت تقارير غير رسمية وبيانات مجمعة من مواقع تتبع الطيران بأن إحدى المقاتلات الـ12 التي وصلت إلى إسرائيل ليلة أمس، عادت عن مسارها بشكل مفاجئ.

ويُرجح الخبراء، أن هذا التراجع سببه عطل فني أصاب المقاتلة أثناء الرحلة، مما استدعى عودتها لإجراء الإصلاحات اللازمة، ومن المتوقع أن تصل هذه الطائرة إلى وجهتها النهائية في وقت لاحق لضمان اكتمال القوة الضاربة للسرب وتأمين جاهزيته العملياتية الكاملة في المنطقة.

ووفقا للقناة العبرية، سجلت السلطات الملاحية هبوط طائرات نقل وتزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي في مطار بن جوريون، لتقديم المساندة الفنية الضرورية لسرب طائرات إف-22.

ويُحتمل أن هذه الطائرات تحمل على متنها المعدات اللازمة لتشغيل المقاتلات، بما في ذلك قطع الغيار والأنظمة الإلكترونية الحساسة، لتمكين المقاتلات الشبحية من العمل بكفاءة عالية انطلاقا من قواعد لا تضم في العادة التجهيزات المتخصصة لهذا النوع من الطائرات المتقدمة، مما يعزز من مرونة التحركات الجوية الأمريكية.

إعلام عبري أمريكا أوروبا إيران

