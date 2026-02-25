قصف عنيف على جنوب قطاع غزة.. وتوغل إسرائيلي في جباليا



وكالات

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية رغم وقف إتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مستهدفةً مناطق مأهولة بالمدنيين في القطاع، في تصعيد ميداني متواصل طال أرجاء القطاع كافة.

ففي جنوب القطاع، شهدت المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة، اليوم الأربعاء، قصفا مدفعيا مكثفا وإطلاق نار، في ظل استمرار الاستهدافات منذ أمس الثلاثاء دون انقطاع.

وسمع دوي انفجارات عنيفة على امتداد المنطقة الجنوبية الشرقية للمدينة، ناجمة عن قصف مدفعي متواصل.

كما تعرضت بلدتا بني سهيلا وعبسان لغارات إسرائيلية عنيفة، إذ شنت الطائرات الحربية عدة ضربات جوية استهدفت تلك المناطق.

وامتد القصف إلى المناطق الشرقية من مدينة رفح، حيث سُجلت سلسلة غارات متلاحقة ترافقت مع انفجارات قوية، إذ أن طائرة مسيّرة استهدفت فجر اليوم مجموعة من المواطنين في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين، جرى نقلهم جميعاً إلى مجمع ناصر الطبي.

وتواصل آليات الاحتلال العسكرية استهداف منطقة المواصي، التي تُعد من المناطق المكتظة بالنازحين، ما يعرض آلاف المدنيين لمخاطر متزايدة في ظل الضربات المتواصلة.

وفي شمال القطاع، لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية في المناطق الشمالية، إذ أن الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء شهدت قصفا استهدف المناطق الشرقية من المدينة، لا سيما في محيط حي الشجاعية، حيث سُمعت أصوات انفجارات متتالية.

وأطلقت آليات الاحتلال المتوغلة في المناطق الشرقية من حي التفاح نيرانها بكثافة، بالتزامن مع إطلاق نار في المناطق الشرقية من مخيم جباليا، حيث تتواصل عمليات التوغل العسكري.

وهناك تحركات عسكرية نشطة في المنطقة الشرقية من مخيم جباليا، وسط عمليات هدم طالت منازل المواطنين، في ظل استمرار التوغل، ما أدى إلى دمار واسع في المنطقة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 619، إضافة إلى 1658 مصابا، كما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 726 شهيدا وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة إن عدد الضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 72073 شهيدا و171749 مصابا، وفقا للغد.