اصطفاف عشرات الأمريكيين عند ميناء حيفا لمغادرة إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

ينتظر العشرات من المواطنين الأمريكيين وأسرهم في ميناء حيفا، اليوم الاثنين لركوب سفينة إجلاء من أجل مغادرة إسرائيل.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية أن الأمريكيين الذين اصطفوا في طابور هذا الصباح بناء على تنبيه أمني أصدرته السفارة الأمريكية أمس الأحد للمواطنين الأمريكيين الساعين إلى مغادرة البلاد.

وجرت مطالبة الأمريكيين وأقاربهم من الدرجة الأولى بالتوجه إلى ميناء حيفا وركوب سفينة متجهة إلى قبرص، حيث سيتم نقلهم جوا من هناك إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد إلغاء الرحلات الجوية في إسرائيل.

كانت العديد من شركات الطيران قد ألغت رحلاتها من وإلى إسرائيل عقب الهجوم المباغت لحماس على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي، وما تلاه من عملية عسكرية إسرائيلية ضخمة على قطاع غزة.