حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا الإسرائيلية جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله، في بيان صحفي اليوم أوردته قناة "المنار" اللبنانية، :"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة دبابة ميركافا في موقع الراهب مما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

وكان الحزب أفاد بأنه "في سياق الرد على الاعتداءات الصهيونية المتمادية على القرى الحدودية هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع الراهب الصهيوني بالأسلحة المباشرة والمناسبة".

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم، قصف موقع إسرائيلي في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وقال الحزب إن "مجموعة الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري استهدفت مركزا لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى وقوع عدد بين قتيلٍ وجريح".

وأضاف أن "الاستهداف جاء أيضاً في سياق الرد على القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا وأدى إلى استشهاد مواطنين اثنين ".

بدورها ، أفادت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله بأن "القصف المدفعي الصهيوني الكثيف متواصل على أطراف بلدة عيتا الشعب ويطال محيط بلدة رامية".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أن " القصف الاسرائيلي طاول خراج بلدة عيتا الشعب".