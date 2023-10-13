وزير الدفاع الأمريكي: المزيد من المساعدات في طريقها إلى الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي محترفة ومنضبطة، وأتوقع منهم الاستمرار بالمستوى ذاته، ما نركز عليه الآن هو التأكد من امتلاك إسرائيل القدرة على حماية نفسها، والمزيد من المساعدات في طريقها إلى إسرائيل.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، أن إيران وحزب الله وحماس محور واحد، وطهران هي التي تمنح الأموال وتعطي الضوء الأخضر.

وأكد أوستن على ضرورة التأكد من وضوح الأهداف وتحديدها بشكل جيد، موضحًا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل راسخ وننسق عن قرب معها لإطلاق سراح الرهائن الذين أسرتهم حماس.

ولفت إلى أن البيت الأبيض سيعمل على امتلاك الاحتلال الإسرائيلي ما يحتاجه للدفاع عن نفسه، فإن إرسال حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى المنطقة رسالة ردع قوية.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي، أن واشنطن ستبقى قادرة على توفير الموارد اللازمة لمسارح عمليات متعددة، محذرًا أي طرف يفكر بتوسيع رقعة الصراع.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.