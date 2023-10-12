حماس تدعو لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من الجوع والقتل في غزة

وكالات

دعت حركة حماس، المؤسسات الإغاثية والصحية والخيرية لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من القتل والتجويع الممنهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي.

ووجهت حماس المؤسسات الإغاثية والصحية والخيرية إلى ضرورة التدخل العاجل والسريع لإدخال المواد الطبية والإغاثية والوقود إلى غزة.

وتفرض إسرائيل حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.