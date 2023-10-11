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إطلاق صاروخين من لبنان تجاه الأراضي المحتلة

11:04 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2023

لحظة إطلاق 4 صواريخ من لبنان على إسرائيل ارشيفية

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بيروت - (د ب أ)

أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية في القطاع الغربي باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الوكالة إلى أن "العدو يواصل إجلاء مستوطنيه من الشمال".

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إطلاق صاروخين من لبنان طوفان الأقصى الأراضي الفلسطينية المحتلة

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