إطلاق صاروخين من لبنان تجاه الأراضي المحتلة

لحظة إطلاق 4 صواريخ من لبنان على إسرائيل ارشيفية

بيروت - (د ب أ)

أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية في القطاع الغربي باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الوكالة إلى أن "العدو يواصل إجلاء مستوطنيه من الشمال".