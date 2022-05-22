الولايات المتحدة تحصل على 32 طنًا من حليب الأطفال لمواجهة النقص

واشنطن - (د ب أ)

وصلت طائرة محملة بأكثر من 70 ألف رطل (32 طنا متريا) من حليب الأطفال إلى الولايات المتحدة، لتبدأ برنامجا طارئا للتخفيف من النقص على المستوى الوطني الذي ترك بعض الآباء يلهثون لإيجاد الألبان لتغذية أطفالهم.

وسيبدأ وصول المزيد من حليب الأطفال إلى المتاجر "في وقت مبكر من هذا الأسبوع"، حسبما قال براين ديز، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عنه القول إن الطائرة التي هبطت في إنديانابوليس يوم الأحد ستوفر "15% من إجمالي حجم الاحتياجات على المستوى الوطني ".

وفي مواجهة ضغوط من الجمهوريين والديمقراطيين لمعالجة الأزمة، أمر بايدن الأسبوع الماضي باستخدام طائرات حكومية لنقل حليب الأطفال جوا إلى أغنى دولة في العالم. كما فعّل سلطات الطوارئ بموجب قانون الإنتاج الدفاعي لتحفيز التصنيع المحلي.

وسلمت طائرة الشحن التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا 132 منصة نقالة من حليب الأطفال.

وكتب بايدن على تويتر يوم الأحد: "فريقنا يعمل على مدار الساعة للحصول على حليب أطفال آمن لكل من يحتاجه".