الصين تسجل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بكين- (د ب أ):

سجلت الصين 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 84 إصابة في مدينة شنغهاي و58 في بكين، وفقا لتقرير لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت.

وبالإضافة إلى شنغهاي وبكين، شهدت 3 أقاليم أخرى إصابات جديدة بكوفيد-19، من بينهم سيشوان الذي سجل 32 إصابة وتيانجين الذي سجل 6 إصابات وهينان الذي سجل إصابة واحدة .

وأضافت لجنة الصحة الوطنية أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بكوفيد-19 في شنغهاي، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).