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اليابان وأمريكا تعتزمان التعاون لتحقيق هبوط مستقبلي على سطح القمر

01:54 م الخميس 19 مايو 2022
اليابان وأمريكا تعتزمان التعاون لتحقيق هبوط مستقبلي على سطح القمر

سطح القمر

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طوكيو- (أ ش أ)

صرح مصدر ياباني مطلع، اليوم الخميس، أن اليابان والولايات المتحدة تعتزمان الإعلان عن طموحهما المشترك لتحقيق هبوط مستقبلي على سطح القمر بواسطة رائد فضاء ياباني في وثيقة من المقرر أن تصدر خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى طوكيو.

وبحسب المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية، فإن الإعلان الذي سيدلي به رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون جزءًا من مشروع أرتميس، والذي يشكل جهدًا دوليًا تقوده الولايات المتحدة لتعزيز استكشاف القمر وإرسال رواد فضاء في نهاية المطاف في بعثات إلى المريخ.

ومن المقرر أن يتلقى القادة يوم الإثنين المقبل، على أن تصدر الوثيقة عقب الاجتماع حيث ستشمل أيضًا خطة لإبرام اتفاق في عام 2023، بشأن توسيع التعاون الثنائي في استكشاف الفضاء على مدى العقود العديدة المقبلة.

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