عاصفة ترابية تضرب العراق وتعلق الرحلات الجوية (فيديو)

بغداد - (بي بي سي)

تتعرض أنحاء العراق اليوم الأحد لعاصفة ترابية هي السادسة خلال شهر، أدت إلى إغلاق مطاري العاصمة بغداد والنجف جنوبها في ظاهرة يزداد تكرارها.

وقالت إدارة مطار بغداد الدولي أن مدى الرؤية بلغ "أقل من 500 متر".

وغطّت سحبُ الغبارِ الأصفر أغلبَ مناطق جنوب العراق، بينها بغداد، ويتوقع استمرارها حتى يوم غد الإثنين، وفقا لدائرة الأرصاد الجوية لتقرر سلطة الطيران المدني العراقية على إثر ذلك، تعليق اليوم الأحد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطاري بغداد والنجف الدوليين.

وأوضح جهاد الديوان مدير العلاقات في سلطة الطيران المدني أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".

وشهد العراق خلال الشهر الماضي أكثر من خمس عواصف ترابية أدت إلى دخول العشرات إلى المستشفيات لتلقي العلاج لإصابتهم بمشكلات في الجهاز التنفسي، وغلق مطاري بغداد والنجف لعدة ساعات.

ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف الـ50 درجة مئوية.

وحذر البنك الدولي في نوفمبر الماضي من انخفاض بنسبة 20 بالمئة في الموارد المائية للعراق بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي.