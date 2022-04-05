اليابان تقرر تقديم مساعدات إضافية بـ 100 مليون دولار لمواجهة الأزمة الأوكرانية

طوكيو- (د ب أ):

قررت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء تقديم 100 مليون دولار، كمساعدات إنسانية طارئة إضافية إلى أوكرانيا والدول المجاورة التي تقبل دخول اللاجئين إلى أراضيها من الدولة التي مزقتها الحرب.

وأفادت وكالة "جي جي برس" اليابانية للانباء اليوم الثلاثاء بأن المساعدات سيتم استخدامها بشكل أساسي من أجل اتخاذ إجراءات في المجال الطبي وقطاع الصحة العامة، وذلك كرد من جانب الحكومة اليابانية على الطلب المتزايد.

وسوف يتم إنفاق المساعدات على تأمين أماكن الايواء المؤقتة والضروريات اليومية والغذاء، على وجه الخصوص، بالاضافة إلى مساعدة أوكرانيا على إنعاش إنتاج السلع الزراعية، ورفع الحطام الناتج عن الهجمات الروسية، والتخلص من الألغام الأرضية والقذائف غير المنفجرة.

جدير بالذكر أن اليابان كانت قد قررت في 11 من مارس الماضي، تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 100 مليون دولار، على خلفية الأزمة القائمة في أوكرانيا بسبب غزو روسيا لها. ثم أظهر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تعهدا من جانب طوكيو – أثناء انعقاد قمة مجموعة السبع ببروكسل في 24 من مارس - بتقديم 100 مليون دولار إضافية لمثل هذه المساعدات.