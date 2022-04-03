بابا الفاتيكان يصلي من أجل أوكرانيا خلال زيارته لمالطا

فلوريانا - (د ب ا):

ترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قداسا شارك فيه الآلاف من المواطنين، ودعا للصلاة من أجل أوكرانيا في اليوم الثاني من زيارته لمالطا.



وقال البابا اليوم الأحد في فلوريانا، إحدى ضواحي العاصمة فاليتنا في نهاية القداس" لنصلي من أجل السلام ونزكر على المأساة الانسانية لأوكرانيا الشهيدة". وقال إن أوكرانيا مازالت تحت القصف بسبب هذه " الحرب المدنسة".



وتحدث في عظته عن النفاق وتداعياته. وأوضح أن الأشخاص يتظاهرون أنهم جيدون و يهتمون فقط بشأن أخطاء الأخرين بدلا من أخطائهم".



ووفقا لمصادر الفاتيكان، حضر نحو 20 ألف شخص القداس، ولكن السلطات المحلية قدرت أن عدد المشاركين أقل من ذلك.



وزار البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مغارة سانت بول في الرابات اليوم الأحد، في رحلة لمدة يومين في مالطا



وصلى البابا من أجل الاستجابة لاحتياجات المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط. ويحمل الموقع أهمية لانه وفقا للتقاليد، عاش القدس بولس مؤقتا في المغارة بعد تحطم سفينة وحظى بترحيب ودود.



وتعتبر الهجرة قضية مثيرة للجدل بشدة في مالطا، حيث يتوجه المهاجرون بالقوارب بشكل متكرر من شمال إفريقيا إلى مالطا، أصغر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.



ومن المقرر أن يعود البابا في المساء لروما.