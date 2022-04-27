واشنطن ترحب بإفراج روسيا عن جندي أمريكي سابق

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

رحبت الولايات المتحدة بإطلاق روسيا سراح المواطن الأمريكي تريفور ريد والذي كان محتجز ظلما، وذلك مقابل إطلاق واشنطن سراح الروسي المعتقل لديها قنسطنطين ياروشينكو.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صحفي نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء: "تريفور ريد، جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، أصبح غير معتقل بروسيا.. اليوم نرحب به ونحتفل بعودته إلى عائلته التي اشتقت إليه كثيرًا".

وأضاف: أنا ممتن للعمل الدؤوب والتفاني الذي قام به المبعوث الرئاسي الخاص بشؤون الرهائن روجر كارستينز وسفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الروسي جون سوليفان والعديد من الآخرين في حكومتنا لضمان عودة تريفور إلى المنزل بأمان.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة لن تتوقف حتى ينضم بول ويلان وآخرون إلى تريفور في أحضان العائلة والأصدقاء المحبين.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية: يسرني أن أعلن إطلاق سراح المواطن الأمريكي تريفور ريد الذي تم احتجازه ظلما في روسيا.

وأعرب بلينكن، بحسب البيان، عن تقديره العميق للعديد من حلفاء الولايات المتحدة وشركائها الذين ساعدوها في هذا الجهد لتحقيق هذه الغاية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: كما أود أن أشيد بجهود كارستينز وسوليفان وغيرهما في حكومتنا من عملوا بلا كلل لتحقيق هذه النتيجة.

واختتم بيانه قائلا: نرحب بهذا الإفراج المهم مع استمرارنا في المطالبة بالإفراج عن المواطن الأمريكي بول ويلان المحتجز ظلما والالتزام المتواصل بتأمين حرية جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلما في الخارج.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم إتمام صفقة تبادل المواطن الأمريكي تريفور ريد مقابل المواطن الروسي المدان في الولايات المتحدة قسطنطين ياروشين.