جوتيريش يبلغ بوتين بضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال زيارته لموسكو اليوم الثلاثاء القيادة الروسية بإنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

وقال جوتيريش للصحفيين بعد "مناقشة صريحة للغاية" مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قبيل اجتماعه مساء اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لدي قناعة عميقة بأنه كلما اسرعنا فى إنهاء هذه الحرب مبكرا كلما كان ذلك أفضل".

تابع جوتيريش، الذي وصف نفسه بـ"رسول السلام"، إن موسكو عبرت مرارا عن "العديد من الشكاوى" بشأن المجتمع الدولي.

وأضاف:ولكن "هناك شيئا واحدا واضحا" بشأن الأزمة الراهنة: "أنه لا يوجد قوات أوكرانية على أراضي روسيا الاتحادية، ولكن هناك قوات روسية على الأراضي الأوكرانية".

ورد لافروف، الذي كان يقف إلى جانب جوتيريش، بشكل ودي: "أستطيع أن أؤكد ذلك".

وقال جوتيريش "هدفي وجدول أعمالي مرتبط بشكل وثيق بالحفاظ على الأرواح وتقليل المعاناة"، مضيفا أن الصراع أرسل "موجات من الصدمة" حول العالم، بما في ذلك في أسعار الغذاء والطاقة.

ومع دخول الحرب شهرها الثالث وتزايد حدة المعاناة الإنسانية في شرقي أوكرانيا ، تتنامى الضغوط على جوتيريش، للضلوع بدور أكثر فعالية في إنهاء القتال.

واقترح جوتيريش تشكيل مجموعة ثلاثية لحل المشاكل الإنسانية، تتضمن ممثلين من الأمم المتحدة وكييف وموسكو.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة،مجموعة الاتصال هذه، على سبيل المثال، تضمن سلامة ممرات الخروج الآمن .

وتابع أن "الأمم المتحدة مستعدة للنشر الكامل لمواردها الإنسانية واللوجستية للمساعدة في الحفاظ على الأرواح في ماريوبول"، مشيرا إلى أن المدينة الساحلية في جنوب- شرقي البلاد التي شهدت أسوأ أحداث العنف خلال الحرب.

وقال إن التقارير بشأن "جرائم حرب محتملة" في حاجة لإجراء تحقيق مستقل.

واتهم لافروف كييف بأنها ليست جادة في متابعة المفاوضات لإنهاء القتال، وقال إن إرسال الأسلحة الغربية يجعل وقف الأعمال القتالية بعيد المنال.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، انتقد لافروف واشنطن في الوقت الحالي كونها معنية فقط بهزيمة روسيا - وخلق عالم تكون فيه دولة واحدة فقط تملى القواعد.

ورد جوتيريش بأن الأمم المتحدة تدعم وجود عالم متعدد الأقطاب، وهو ما تريده روسيا أيضا.

وبعد زيارته لروسيا، من المقرر أن يسافر الأمين العام للأمم المتحدة عبر بولندا إلى أوكرانيا، حيث يخطط للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس.