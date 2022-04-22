Masrawy logo white

إعلان

ماكرون: نمد أوكرانيا بصواريخ "ميلان" ومدافع "سيزر"

08:55 م الجمعة 22 أبريل 2022
ماكرون: نمد أوكرانيا بصواريخ "ميلان" ومدافع "سيزر"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

باريس - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إمداد أوكرانيا بصواريخ "ميلان" المضادة للدبابات ومدافع "سيزر" ذاتية الدفع.

وقال ماكرون - في مقابلة مع صحيفة "كويست فرانس" الفرنسية - : "سنقدم معدات مهمة..أعتقد أنه يتعين علينا الاستمرار في هذا الطريق..ولكننا لن نصبح طرفًا في هذا الصراع".

وعندما سئل ماكرون عن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل فرنسا وألمانيا، أضاف: "لدينا نفس استراتيجية برلين، مما يعني أننا سنساعد الأوكرانيين قدر الإمكان ولكن يجب أن نكون حريصين على ألا نصبح أطرافًا في النزاع أبدًا".

هذا المحتوى من

Asha

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
إيمانويل ماكرون فرنسا أوكرانيا صواريخ ميلان مدافع سيزر

الخبر التالى:

وزيرا خارجية أوكرانيا ورومانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
- "مقلب شاركت فيه".. فاندام يعلق لأول مرة على برنامج "رامز موفي ستار" (ماذا قال؟)
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا