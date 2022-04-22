ماكرون: نمد أوكرانيا بصواريخ "ميلان" ومدافع "سيزر"
باريس - (أ ش أ):
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إمداد أوكرانيا بصواريخ "ميلان" المضادة للدبابات ومدافع "سيزر" ذاتية الدفع.
وقال ماكرون - في مقابلة مع صحيفة "كويست فرانس" الفرنسية - : "سنقدم معدات مهمة..أعتقد أنه يتعين علينا الاستمرار في هذا الطريق..ولكننا لن نصبح طرفًا في هذا الصراع".
وعندما سئل ماكرون عن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل فرنسا وألمانيا، أضاف: "لدينا نفس استراتيجية برلين، مما يعني أننا سنساعد الأوكرانيين قدر الإمكان ولكن يجب أن نكون حريصين على ألا نصبح أطرافًا في النزاع أبدًا".
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