ماكرون: نمد أوكرانيا بصواريخ "ميلان" ومدافع "سيزر"

باريس - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إمداد أوكرانيا بصواريخ "ميلان" المضادة للدبابات ومدافع "سيزر" ذاتية الدفع.

وقال ماكرون - في مقابلة مع صحيفة "كويست فرانس" الفرنسية - : "سنقدم معدات مهمة..أعتقد أنه يتعين علينا الاستمرار في هذا الطريق..ولكننا لن نصبح طرفًا في هذا الصراع".

وعندما سئل ماكرون عن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل فرنسا وألمانيا، أضاف: "لدينا نفس استراتيجية برلين، مما يعني أننا سنساعد الأوكرانيين قدر الإمكان ولكن يجب أن نكون حريصين على ألا نصبح أطرافًا في النزاع أبدًا".