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استمرار الجهود لإجلاء المدنيين من ماريوبول وسط مخاوف من سقوطها تماما بيد الروس

12:22 م الخميس 21 أبريل 2022
استمرار الجهود لإجلاء المدنيين من ماريوبول وسط مخاوف من سقوطها تماما بيد الروس

الجيش الأوكراني

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كييف-(بي بي سي):

يبذل المسؤولون الأوكرانيون المزيد من المحاولات لإخراج المدنيين من ماريوبول وسط مخاوف من أن تسقط المدينة تماما في أيدي الروس.

وقالت نائبة رئيس الوزراء، إيرينا فيريشوك، إن أربع حافلات للإجلاء تمكنت من مغادرة المدينة، أمس الأربعاء، في طريقها إلى زابوريجيا، مضيفة أن إجلاء النساء والأطفال وكبار السن سيستمر اليوم، محذرة من أن الوضع الأمني معقد.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع إنهم ما زالوا ينتظرون ردا من موسكو.

ويقول الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن ألف مدني تقريبا يحتمون في مصنع آزوفستال للحديد والصلب، إلى جانب من تبقى من المقاتلين الأوكرانيين.

وأصبح مصنع آزوفستال للحديد والصلب - وهو مصنع ضخم تفوق مساحته 11 كيلومترا مربعا في جنوب شرق المدينة - آخر مركز للمقاومة الأوكرانية في ماريوبول.

وكان كبير مفاوضي كييف قد عرض السفر إلى ماريوبول لإجراء محادثات دون شروط.

هذا المحتوى من

BBC

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