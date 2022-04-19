عباس يبحث مع بلينكن التوتر مع إسرائيل في شرق القدس والضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن التوتر مع إسرائيل في شرق القدس والضفة الغربية.

وذكر بيان للرئاسة أنه جرى خلال الاتصال، استعراض آخر التطورات الخطيرة التي تجري في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ووضع الرئيس عباس، الوزير بلينكن في "صورة الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين التي تقوم بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني الذي يؤكد على وجوب تنسيق الزوار الأجانب من غير المسلمين من خلال الأوقاف الإسلامية".

وأشار عباس إلى أن هذه "الاعتداءات تسببت في جرح واعتقال المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني"، مؤكدا على الرفض الكامل لأي تغيير للوضع التاريخي في شرق القدس.

كماأكد على أهمية خلق الأفق السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، مطالباً بسرعة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس.

وحذر الرئيس الفلسطيني من أن "استمرار هذه الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأعمال القتل لأبناء شعبنا وغيرها من الاعتداءات الوحشية على أبناء شعبنا التي في حال استمرارها، فستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها".

ونقل البيان عن الوزير الأمريكي، أنه قد تم إبلاغ إسرائيل بضرورة الالتزام بالوضع التاريخي للحرم الشريف، وحرية وسلامة وصول المصلين المسلمين إلى الحرم.

كما أكد الوزير بلينكن على رفض بلاده لعنف المستوطنين وعمليات هدم المنازل وطرد السكان وتوغل الجيش الإسرائيلي في منطقة (أ)، هذا إلى جانب الطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه يشاطر عباس الرأي في الحاجة لإيجاد أفق سياسي، وإلى حين تحقيق ذلك ، يتم إجراء محادثات لتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين.