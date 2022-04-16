كييف: روسيا تحتجز حوالي 700 جندي أوكراني كأسرى

كييف - (د ب أ)

أعلنت أوكرانيا أن هناك نحو 700 جندي أوكراني وأكثر من ألف مدني مازالوا حاليا في الأسر لدى روسيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها وزيرة إعادة الاندماج للأراضي المحتلة مؤقتا إيرينا فيريشوك للتليفزيون الوطني وأوردتها وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم السبت.

وقالت فيريشوك "الروس أسروا أكثر من ألف مدني ، بما في ذلك 500 امرأة. لن نبادل أي عسكريين بمدنيين لأن معاهدة جنيف تمنع ذلك. نطالب بالإفراج غير المشروط عن المدنيين".

وأضافت "بالنسبة لعدد أسرى الحرب بين الجانبين ،فإن الأعداد متساوية تقريبا، فلدينا نحو 700 أسير حرب روسي وأن روسيا لديها نحو 700 أسير من جنودنا".

وأكدت فيريشوك،التي تشغل أيضا منصب نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أن الروس لايمتثلون لمعاهدة جنيف المتعلقة بمعاملة الأسرى.

وقالت إن الروس يقومون بتبادل الأسرى على نحو انتقائي ولايهتمون بالقوائم التي يضعها الجانب الأوكراني.

ومن ناحية أخرى، قالت وسائل الإعلام الروسية إن الانفصاليين في منطقة دونيتسك وحدها بشرق أوكرانيا أسروا أكثر من ثلاثة آلاف جندي أوكراني.

وفي مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، يتردد أن أكثر من ألف جندي من مشاة البحرية استسلموا. وهو ما تنفيه أوكرانيا.

وسجلت الأمم المتحدة رسميا مقتل نحو ألفين من المدنيين منذ بداية الحرب في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. غير أن المنظمة الدولية، والحكومة في كييف، تعتقدان أن العدد الفعلي أعلى بكثير.