رئيس وزراء إسرائيل : نعمل على تهدئة الأوضاع بعد اشتباكات الحرم القدسي

تل أبيب- (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأن بلاده تعمل على تهدئة الاوضاع في محيط الحرم القدسي الشريف، وفي أنحاء البلاد عامة وإلى جانب ذلك تستعد قوات الأمن لأي سيناريو قد يحدث.

وأعرب بينيت عن تقديره وشكره لأفراد قوات الأمن الذين يعملون بلاهوادة للاحتفال بالعيد بأمن وهدوء، حسب هيئة البث الإسرائيلية" مكان" اليوم الجمعة.

من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي عومير بارليف ان اسرائيل ليست معنية بأن يصبح الحرم القدسي مسرحا لأعمال العنف التي من شانها أن تضر بالمصلين المسلمين في المسجد الاقصى والمصلين اليهود في باحة حائط المبكى على حد سواء.

وشدد بارليف على أن أفراد الشرطة يعملون على الحفاظ على حرية العبادة في الحرم.

وندد الفلسطينيون بشدة باقتحام الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة ،باحات المسجد الأقصى في شرق القدس ما خلف عشرات الإصابات.

وبحسب مصادر فلسطينية أصيب أكثر من 150 فلسطينيا وصفت حالة اثنين بالخطيرة بالرصاص المطاطي والاختناق، خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت المسجد القبلي داخل الحرم الشريف عقب صلاة الفجر.

وذكرت مصادر محلية أن الشرطة الإسرائيلية أفرغت باحات المسجد الأقصى من المصلين بالقوة وأغلقت جميع أبوابه عدا باب حطة، ووضعت المتاريس الحديدية عند مدخل باب العامود، ثم أعادت لاحقا فتح أبواب المسجد أمام المصلين.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إصابة ثمانية من عناصرها خلال المواجهات في المسجد الأقصى بعد رشقهم بالحجارة، مشيرة إلى اعتقال عناصرها نحو 300 فلسطيني بتهمة إثارة الشغب.

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 41 منذ مطلع العام الجاري بإطلاق نار إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس ، بحسب مصادر فلسطينية ، في مقابل مقتل 14 شخصا على الأقل في هجمات فلسطينية مسلحة داخل إسرائيل.