إصابة مُسن فلسطيني بقنبلة صوت في مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

وكالات

أصيب مساء الأربعاء، مسن فلسطيني يدعى إبراهيم صلاح يبلغ من العمر 80 عامًا، بقنبلة صوت في وجهه، أثناء تواجده في شرفة منزله بالبلدة القديمة في الخضر جنوب بيت لحم، كما أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات في البلدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال استولت مساء الاربعاء، علىً منزل في قرية حوسان غرب بيت لحم، وحولته لنقطة عسكرية.

استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم فتى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية اليوم الأربعاء، في وقت حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الوضع ودعت لتدخل دولي عاجل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن استشهاد شاب يبلغ (20 عاما) وإصابة نحو 15 آخرين بجروح مختلفة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحام قواته بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وفي وقت سابق الأربعاء دعت الفصائل الفلسطينية عقب اجتماع طارئ لها في غزة إلى "التعبئة الشعبية العامة" دفاعا عن المقدسات والمسجد الأقصى في شرق القدس.

وحذرت الفصائل في بيان مشترك عقب اجتماعها بدعوة من حركة حماس من "التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم".

كما حذرت من تهديد إسرائيل باقتحام مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية، مؤكدة على "وحدة الشعب الفلسطيني وفصائله في مواجهة الاحتلال والعدوان حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال".

وأعلنت الفصائل أنها وغرفة العمليات المشتركة (مكونة من الأجنحة العسكرية للفصائل) في حالة انعقاد دائم لـ"متابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية شعبنا وأرضنا ومقدساتنا أمام العدوان الإسرائيلي".

وحثت الفصائل على "الزحف الكبير لأداء صلاة الجمعة 14 رمضان في المسجد الأقصى والرباط فيه حماية له من دنس المستوطنين"، داعية "المقاومة الفلسطينية في كل مكان إلى مزيد من الاستنفار والجهوزية دفاعاً عن القدس والأقصى".

وكانت الرئاسة الفلسطينية والفصائل بما فيها حركة حماس، حذرت من مغبة السماح للجماعات الاستيطانية بتقديم قرابين الفصح اليهودي (يبدأ يوم الجمعة القادم ويستمر أسبوعًا) في المسجد الأقصى.