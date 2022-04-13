ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب أفريقيا إلى 259 شخصًا

جوهانسبرج - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة القتلى بسبب الفيضانات في جنوب أفريقيا إلى 259 شخصا، كما تسبب الطقس في إعاقة عمل أكثر موانئ البلاد ازدحاما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة ترانسنيت "إس أو سي" المحدودة، المشغل للميناء والسكك الحديدية المملوكة للدولة، تستأنف تدريجيا العمليات في ميناء ديربان والذي كان قد أغلق في 11 أبريل الجاري، وفقا لما أعلنه برافين جوردهان، وزير قطاع الأعمال العام في بيان. ولا تزال عمليات الشحن معلقة إلى أن تقرر السلطات أن حالة الطقس تسمح بدخول السفن إلى الميناء.

وقتل ما لا يقل عن 259 شخصًا بسبب الفيضانات وفقًا لبيانات الحكومة.