ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 28

مانيلا- (د ب أ):

قال مسؤولون فلبينيون اليوم الثلاثاء إن عدد القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أول عاصفة استوائية تضرب البلاد هذا العام بلغ 28 قتيلا بجانب فقدان أكثر من 20 آخرين.

وتم انتشال 22 جثة في مدينة بايباي بإقليم ليتي /599 كيلومترا جنوب شرق مانيلا/ وفقا لما ذكرته ماريسا ميجيل كانو، مسؤولة الإعلام في المدينة.

وقالت كانو إن 27 شخصا فقدوا أيضا في مدينة بايباي حيث طمرت انهيارات أرضية عشرات المنازل واجتاحت الفيضانات المفاجئة القرى المتضررة بعد أن ضربت العاصفة الاستوائية ميجي البلاد يوم الأحد.

وذكرت الوكالة الوطنية للكوارث أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم أيضا في إقليم نيجروس أورينتال بوسط البلاد وثلاثة آخرين في إقليمي دافاو أورينتال ودافاو دي أورو جنوبا، لكنها أضافت أن التفاصيل لا تزال قيد التحقق.

وأجبر أكثر من 22 ألفا و600 شخص على الفرار من منازلهم في 17 إقليما متضررا من العاصفة ميجي، التي تسمى محليا أجاتون، والتي جلبت أمطارا غزيرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن ميجي ضعفت منذ ذلك الحين إلى منخفض استوائي محمل برياح تبلغ سرعتها القصوى 45 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى 75 كيلومترا في الساعة.