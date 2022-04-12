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روسيا: مقتل 6 أشخاص في انفجار غاز قرب موسكو

12:15 ص الثلاثاء 12 أبريل 2022
روسيا: مقتل 6 أشخاص في انفجار غاز قرب موسكو

علم روسيا

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موسكو - (د ب أ)

لقي ستة أشخاص حتفهم في انفجار غاز في مبنى سكني بالقرب من العاصمة الروسية موسكو.

وقالت سلطات الدفاع المدني الروسية مساء اليوم الاثنين إن 20 شخصا آخرين من السكان أصيبوا في الحادث، الذي وقع في المبنى المؤلف من خمسة طوابق في بلدة ستوبينو جنوب موسكو.

ويتم علاج 6 من بين المصابين في مستشفيات.

وتقع انفجارات الغاز في روسيا بشكل متكرر، غالبا بسبب عدم الالتزام بتدابير السلامة. وفي بعض الأماكن، تقع حوادث بسبب رغبة المواطنين في تدفئة منازلهم باستخدام موقد غاز.

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