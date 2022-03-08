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"لعبور المدنيين".. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في 5 مدن أوكرانية يبدأ غدًا

10:09 م الثلاثاء 08 مارس 2022
"لعبور المدنيين".. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في 5 مدن أوكرانية يبدأ غدًا

وزارة الدفاع الروسية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء عن وقف إطلاق النار يبدأ غدًا الأربعاء من العاشرة صباحًا في خاركيف وكييف وتشيرنيهيف وماريوبل وسومي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان، اليوم الثلاثاء أنه "سيتم فتح ممرات إنسانية من كييف وتشيرنيغوفا وسومي وخاركوف وماريوبول اعتبارا من اليوم في السابعة بتوقيت غرينتش".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إجلاء 723 شخصا من أوكرانيا بينهم 20 أردنيا و12 تونسيا إضافة إلى 576 هنديا و115 صينيا، وذلك عبر طريق سومي.

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