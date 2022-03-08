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زيلينسكي يكرر مطالبته بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا

02:39 م الثلاثاء 08 مارس 2022
زيلينسكي يكرر مطالبته بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي

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برلين - (د ب ا):

اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن روسيا لديها السيادة الجوية فوق أوكرانيا.

وطالب مجددا في حوار مع شبكة ايه بي سي الأمريكية بفرض حظر للطيران فوق بلاده، قائلا إنها مسألة تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية على المنشآت المدنية.

وفيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي (الناتو) أعرب زيلينسكي عن خيبة أمله. وقال إن التحالف ليس مستعدا لقبول أوكرانيا عضوا به.

وقال" التحالف خائف من أمور مثيرة للجدل وحدوث مواجهة مع روسيا".

وأشار إلى الاحجام عن الانضمام للحلف، وقال إن أوكرانيا ليست دولة ذليلة تتوسل من أجل أي شيئ.

ويشار إلى أنه منذ إجراء تعديل دستوري عام 2019، أصبح الانضمام للناتو هو الهدف المعلن لأوكرانيا.

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