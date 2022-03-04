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بوتين يحذر دول الجوار: لا تشعلوا الأجواء

03:55 م الجمعة 04 مارس 2022
بوتين يحذر دول الجوار: لا تشعلوا الأجواء

فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ):

في خضم الحرب مع أوكرانيا، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول المجاورة من تصعيد الموقف.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن بوتين قوله في موسكو اليوم الجمعة: "انصحكم بعدم إشعال الموقف، وعدم فرض قيود، فنحن نفي بجميع التزاماتنا وسنواصل الوفاء بها... ليست لدينا نوايا سيئة تجاه جيراننا"، مضيفا أنه لا يرى ضرورة لإفساد العلاقات.

وشارك بوتين عبر تقنية الفيديو في بدء تشغيل عبّارة جديدة بين "أوست-لوجا" بالقرب من سانت بطرسبرج ومنطقة كالينينجراد على بحر البلطيق.

وتم تصميم السفينة التي يبلغ طولها 200 متر لنقل المواد الغذائية ومواد بناء، على سبيل المثال، إلى منطقة بحر البلطيق. وبسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا حظرت دول غربية عديدة تحليق طائرات روسية في مجالها الجوي.

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