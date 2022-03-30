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"البنتاجون": القوات الروسية بدأت بالانسحاب من محطة تشيرنوبيل

11:22 م الأربعاء 30 مارس 2022
"البنتاجون": القوات الروسية بدأت بالانسحاب من محطة تشيرنوبيل

وزارة الدفاع الأمريكية

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وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مساء الأربعاء، إن القوات الروسية بدأت بالانسحاب من محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وفي وقت سابق اليوم، حذر الجيش الأوكراني من أن روسيا تقوم بإعادة تجميع قواتها للتركيز على القتال في دونيتسك ولوهانسك الواقعتين في إقليم دونباس، شرقي البلاد.

وكانت موسكو قد حددت إقليم دونباس كهدف رئيسي لها، ولا يزال القتال مستمرا هناك، بما في ذلك مدينة ماريوبول التي تتعرض لقصف مكثف وتحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع.

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