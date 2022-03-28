ألمانيا: انتهاء أمد الأساس القانوني للقيود المفروضة بسبب كورونا

برلين - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ اليوم الاثنين، عدم تمديد التشريع المؤقت الذي تم سنه كأساس للقيود المفروضة في ألمانيا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد انتهاء صلاحيته مطلع الأسبوع المقبل.

وقال لوترباخ في برلين اليوم الاثنين، عقب اجتماع لوزراء الصحة في الولايات الألمانية إنه تم رفض اقتراح تقدمت به عدة ولايات لتعديل قانون الحماية من العدوى.

وسيصبح من الممكن اعتبارا من يوم الأحد المقبل ، فرض ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في حالات معينة فقط ، مثل العيادات الطبية أو دور رعاية المسنين أو في وسائل النقل العام.

وسيكون من الممكن جعل ارتداء أقنعة الوجه إلزاميا في المتاجر أو المدارس ، ولكن على أساس إقليمي فقط، إذا ما قررت حكومة الولاية أن تفشي المرض يشكل تهديدا للصحة العامة.

ودافع لوترباخ عن القرار بقوله إنه إذا لم يكن هناك "عبء وطني زائد على النظام الصحي بسبب الوباء، فإن القواعد الوطنية لن تكون مجدية أيضا".