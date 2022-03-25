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الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يدعو الزعيم الصيني للتعاون لنزع السلاح النووي من بيونج يانج

05:02 م الجمعة 25 مارس 2022
الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يدعو الزعيم الصيني للتعاون لنزع السلاح النووي من بيونج يانج

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

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سول- (د ب أ):

حث الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سوك يول على توثيق التعاون من جانب الرئيس الصيني، شي جين بينج لنزع السلاح النووي بشكل كامل من كوريا الشمالية والمساعدة في تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية أن يون أجرى المكالمة اليوم الجمعة خلال أول محادثة هاتفية مع شي.

وحسب طاقم العاملين للرئيس المنتخب ، فقد أجرى يون وشي محادثة هاتفية لمدة 25 دقيقة من الساعة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وفي المحادثات، ذكر يون أن الشعب الكوري الجنوبي قلق بشكل بالغ وسط تصاعد سريع للتوترات في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة المحيطة، بسبب الاستفزاز الخطير لكوريا الشمالية، في إشارة على ما يبدو إلى اختبار بيونج يانج لصاروخ باليستي عابر للقارات، أمس الخميس.

واتفق يون وشي على التواصل بشكل وثيق للاجتماع بشكل شخصي بعد وقت قصير من تولى يون المنصب في العاشر من مايو المقبل .

وأعرب الرئيس المنتخب أيضا عن أمله في أن يعمل عن كثب مع شي لتعزيز العلاقات الثنائية بروح الاحترام المتبادل والتعاون.

واتفق الجانبان أيضا على توسيع التعاون في مختلف القضايا، بما فيها سلاسل التوريد والصحة وتغير المناخ والبيئة والثقافة.

وأطلقت كوريا الشمالية أمس الخميس ما قالت إنه طراز جديد من الصواريخ العابرة للقارات يسمى هواسونج-17 . وصنف مسؤولون يابانيون وكوريون جنوبيون وأمريكيون المقذوف ايضا على أنه صاروخ باليستي عابر للقارات.

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