نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقق أهدافها

موسكو- (د ب ا):

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه لا بد من مواصلة العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها بلاده في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها.

وقال ميدفيديف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء:"اضطرت روسيا إلى إجراء العملية العسكرية بأوكرانيا لأن الأهداف التي وضعتها الدولة الروسية نصب عينيها لم يتم تحقيقها بالطريقة الدبلوماسية".

وأشار ميدفيديف إلى أن أوكرانيا يجب أن تعتمد نظام الحياد ولا تنتهج السياسة المعادية لروسيا.

ونوه إلى أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا تجري وفقا للخطة التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كان بوتين حدد الأهداف اللازم تحقيقها خلال العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا وتتمثل في تحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح وتخليصها من النازية.

وتأتي تصريحات ميدفيديف في الوقت الذي دخلت فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الثاني.