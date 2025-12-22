مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

بينها مواجهتان لمصر.. قناة مجانية تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : محمد خيري

09:31 ص 22/12/2025
انطلقت منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا «المغرب 2025» أمس الأحد 21 ديسمبر، على أن تستمر فعالياتها حتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، من بينها المنتخب المصري.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة اليوم الإثنين، عندما يواجه منتخب زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وزيمبابوي

وفي سياق متصل، أعلنت القناة الجزائرية عبر القمر الصناعي «نايل سات» نقل عدد من مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، سواء في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية.

ويستعرض موقع «مصراوي» المباريات التي ستقوم القناة الجزائرية بنقلها، وهي:

الجزائر × السودان

الجزائر × بوركينا فاسو

الجزائر × غينيا بيساو

مصر × جنوب أفريقيا (الجولة الثانية)

مصر × أنجولا (الجولة الثالثة)

تونس × نيجيريا

تونس × تنزانيا

مباراتان من دور الـ16

مباراتان من دور ربع النهائي

مباراتان من دور نصف النهائي

مباراة تحديد المركز الثالث

المباراة النهائية

تردد القناة الجزائرية على نايل سات:

11680 – استقطاب أفقي – معدل ترميز 27500

