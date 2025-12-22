برودة شديدة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وحتى السبت 27 ديسمبر 2025، حيث يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن الظواهر الجوية المتوقعة تتضمن تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة 3 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأشارت إلى نشاط للرياح يومي الجمعة 26 والسبت 27 ديسمبر على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، أوضحت الأرصاد أن العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 20 و21 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 10 و12 درجة.

وعلى السواحل الشمالية تسجل العظمى ما بين 20 و21 درجة، والصغرى من 10 إلى 12 درجة.

أما شمال الصعيد فتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 21 و22 درجة، والصغرى من 6 إلى 8 درجات، فيما تسجل جنوب الصعيد أعلى درجات حرارة خلال هذه الفترة، حيث تصل العظمى إلى 28 درجة، والصغرى من 11 إلى 12 درجة مئوية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، خاصة خلال فترات الشبورة الصباحية، مع متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة أولًا بأول.